شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الكشف على العاملين بعد تطبيق قانون فصل متعاطى المخدرات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي "إنفوجراف" على الصفحة الرسمية للصندوق بـ"الفيس بوك " حول نتائج لجان الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية فى المحافظات المختلفة، وذلك بعد أول أسبوع من تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المواد المخدرة .







جدير بالذكر، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى عقد سلسلة من الندوات فى العديد من المحافظات على مدار الأشهر الماضية لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء القانون الجديد ،والذى بدأ تطبيقه ،ويتم فصل الموظف المتعاطى للمواد المخدرة ،ويأتى ذلك ضمن المبادرة التى أطلقها الصندوق " القرار قرارك" ، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون .



وعلى مدار الثلاثة سنوات الماضية خضع ما يقرب من 500 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات، حيث انخفضت نسبة التعاطى من 8% فى بداية حملات الكشف فى مارس 2019 إلى 1.7% فى 2021، نتيجة تكثيف الحملات، ومع تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات انخفضت نسبة التعاطى فى أول أسبوع من تطبيق القانون إلى 1%.