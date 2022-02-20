التنظيم والإدارة: نعمل على الإجراءات التحضيرية لمسابقة تعيين معلمين جدد

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز قام بتحديد العجز فى المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بناء على البيانات التى وصلته من الوزارة، ويقوم الجهاز حاليا بإعداد الإجراءات التحضيرية لمسابقة تعيين معلمين جدد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، لمتابعة دورات وبرامج تدريب العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة وتثقيفهم فى مجال حقوق الإنسان وذلك طبقا للمحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف رئيس الجهاز أن التقديم فى مسابقة المعلمين اون لاين عبر بوابة الوظائف الحكومية، دون الحاجة إلى الحضور لمقر الجهاز والتقديم يدويا، ومن المقرر أن تطرح المسابقة وفقا للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز.

وفى سياق متصل، شدد الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز لا شأن له بكل مسابقات التوظيف التى تجريها الشركات التى تعد وحدة اقتصادية، نظرا لعدم دخولها تحت نطاق قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2017، إلا فى حال طلبها ذلك.

وأشاد "الشيخ" بحرص الفريق كامل الوزير وزير النقل على تقييم المتقدمين لشغل وظائف بهيئة سكك حديد مصر، رغم أنها هيئة اقتصادية والا تخضع للقانون سالف الذكر.، وهو ما يضمن اختيار أفضل العناصر المتقدمة.