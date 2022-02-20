شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية يوجه الشكر للرئيس السيسي لاهتمام مصر الدائم بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمام مصر الدائم بلبنان وخصوصا المساعدات الأخيرة التي أرسلتها مصر إلى بيروت.

جاء ذلك خلال لقاء ميقاتي اليوم الأحد، بوزير الخارجية سامح شكرى، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد حاليا في ألمانيا.

ووفقا لبيان من الحكومة اللبنانية اليوم، بحث ميقاتي وشكري العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث طلب رئيس الحكومة اللبنانية نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت الهيئة العليا للإغاثة بلبنان قد تسلمت يوم الاثنين الماضي، 487.5 طن من المساعدات الغذائية والدوائية والإنسانية القادمة مصر، وذلك فى حضور سفير مصر بلبنان الدكتور ياسر علوي والقنصل العام أحمد إمام وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي ووزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير.