شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الإدارى يستبعد ابن عثمان أحمد عثمان من انتخابات نقابة المهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من الدكتورة رحاب التحيوي وكيلا عن المهندس محمد حسين مصيلحي أحد أعضاء الجمعية العمومية، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين بإعلان القوائم النهائية واستبعاد أحمد عثمان أحمد عثمان، من انتخابات نقابة المهندسين المقرر عقدها في 2022/3/4 على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان، وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون عليه ومايترتب على ذلك من آثار.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق رئيس المحكمة وعضوية كلا من المستشار رافت عبد الحميد والمستشار نوح حسين نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عبد النبي.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 30056 لسنة 76 قضائية، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين النقيب العام للمهند سين، وزير الموارد المائية والري بصفته، وأحمد عثمان أحمد عثمان بصفته مرشحا لمنصب نقيب المهندسين وعضو مجلس النواب المصري.

وقالت الدعوى، إن اللجنة العليا لانتخابات لنقابة المهندسين المصرية، أعلنت بتـاريخ ٢/٦/۲۰۲۲ برئاسة هاني محمود محمد بصفته رئيس اللجنة العليا لانتخابات المهندسين والمشرف علي القائمة النهائية للمرشحين على منصب نقيب المهندسين، وشملت القائمة أيضا اسم المهندس أحمـد عثمـان أحمـد عثمان لمنصب النقيب العـام _المدعى عليه الرابع وحيث أن قبـول ترشـح عضو مجلس النواب المصري المـدعى عليـه الرابع " احمد عثمان أحمد كنقيب عام للمهندسين ، من قبل اللجنة العليا للإنتخابات ، وإدراج اسمه في القوائم النهائية للمرشحين على منصب النقيب العام إنما يعد خرقاً للدستور ومخالفة للقانون.