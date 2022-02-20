وزير الكهرباء ونظيره الأردني يبحثان زيادة قدرة الربط الحالية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، الدكتور صالح الخرابشي، وزير الطاقة الأردني، والوفد المرافق له، على هامش انطلاق الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية- الأردنية المشتركة لتدعيم أواصر التعاون؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدَين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأشاد شاكر بالعلاقات المصرية- الأردنية المتميزة، مؤكدًا دعم الحكومة المصرية للأردن في جميع المجالات؛ ومنها مجال الكهرباء.

وأكد وزير الكهرباء خلال الاجتماع الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي حتى تصبح مصر مركزًا إقليميًّا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية.

وتشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية؛ حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً (مع الأردن)، ويتم حاليًّا إعداد دراسات لزيادة قدرة الربط الحالية، وغربًا (مع ليبيا)، وجنوبًا (مع السودان)، ويجرى العمل حاليًّا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائي مع دول المشرق والمغرب العربي، وجار حاليًّا الانتهاء من دراسة الربط الكهربائي مع العراق عن طريق الأردن، بالإضافة إلى مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية، ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا، وتتم دراسة الربط الكهربائي جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية؛ للاستفادة من الإمكانات الهائلة من الطاقة المتجددة في إفريقيا.

وأكد شاكر الاهتمام بالربط الكهربائي مع قبرص واليونان؛ بحيث تكون مصر جسرًا للطاقة بين إفريقيا وأوروبا، ويعود بالنفع على جميع الأطراف، مشيرًا إلى الربط القائم مع السودان وزيادة القدرة المنقولة بين مصر والسودان.

جدير بالذكر أنه سيتم اليوم توقيع اتفاقية إطارية سيتم إدراجها ضمن محضر اللجنة العليا المصرية- الأردنية؛ تتضمن أهمية السير في مشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي المصري- الأردني.

وأشاد الدكتور صالح الخرابشي، وزير الطاقة الأردني، بعمق العلاقات المصرية- الأردنية وأعرب عن رغبة بلاده في استكمال مسيرة التعاون المثمرة والبناءة بين البلدين، معربًا عن رغبة بلاده في دعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها.