​​وكالة الفضاء المصرية: تعاون مع نيجيريا في مجال استخدام تكنولوجيا الفضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصي، أن هناك تنسيقا بين مصر ونيجيريا من خلال القنوات الرسمية ووزارة الخارجية وعبرالاتصال المباشر مع وكالة الفضاء النيجيرية، للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع اتفاق تعاون بين البلدين ن المزمع بين البلدين في مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء.

جاء ذلك خلال زيارة رفيع المستوى من وزارة الخارجية النيجيرية يضم السفير رابيو داجاري مدير إدارة التعاون الفني في إفريقيا بوزارة خارجية نيجيريا، و ثيودرو سيفيا مدير إدارة شؤون المغتربين، إلى وكالة الفضاء المصرية، اليوم الأحد، لبحث آليات توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين في مجال استخدام تكنولوجيا الفضاء والبنية التحتية اللازمة للأنشطة الفضائية بين البلدين، وكان في استقبال الوفد النيجيري الدكتور محمد خليل عراقي نائب الرئيس التنفيذي للوكالة، الوزير المفوض حسن النشار من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وأعرب القوصي عن سعادته بتلك الزيارة وتفاؤله بالمسئولية المشتركة وبالشراكات المجتمعية القادمة والتي تستثمر فيها الوكالة إمكانياتها لدعم سبل التعاون الممكنة في الأعوام القادمة بين الجانبين، متمثلة في عقد بروتوكول تعاون بين مصر ونيجيريا.

وتفقد الوفد النيجيري معامل الوكالة ومختبراتها ومنشآتها إلى جانب مبنى تجميع و تكامل واختبار الأقمار الصناعية.

من جانبه أعرب الوفد النيجيري عن سعادته بالزيارة، مشيدين بإمكانيات الوكالة، مؤكدين على التواصل المستمر بين الجانبين للحفاظ على زخم العلاقة بما يفيد المجتمع المصري والإفريقي على حد سواء.

وقام الدكتور محمد القوصي، في ختام اللقاء، بتسليم رابيو داجاري مدير إدارة التعاون الفني في إفريقيا بوزارة خارجية نيجيريا درع وكالة الفضاء، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة الفاعلة والتي ستؤتي ثمارها في القريب العاجل.