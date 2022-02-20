"خارجية النواب" تناقش مستجدات عمل مكاتب التصديقات في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، اليوم الأحد، آخر المستجدات الخاصة بعمل مكاتب التصديقات في المحافظات المختلفة.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، المخاطبات الواردة سواء الواردة من المحافظات أو وزارة الخارجية.

وقال النائب محمد القاضي، عضو اللجنة إنه تواصل مع محافظ الفيوم، بشأن إنشاء مكتب تصديقات بالمحافظة وتعهد المحافظة بإنهاء الأمر على أكمل وجه.

وأضاف القاضي: "تواصلت مع محافظ الفيوم وقال لي نصًا إن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تنتظر خبر حلو على نهاية الأسبوع".

وأضاف: "سيتم توفير مكان لإنشاء مكتب تصديقات بالمحافظة لخدمة أهالي المحافظة نظرًا لعدم وجود مكتب تصديقات بالمحافظة".

وأشار إلى أن هناك روح تعاون تسود لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وهناك جهود ملموس.

فيما اقترحت النائبة غادة العجمي، أن يتم الاستعانة بمؤسسة "مصر الخير" من أجل تأسيس مباني بكل المحافظات تكون مباني إدارية لمكاتب التصديقات.

وقالت العجمي خلال كلمتها باللجنة: "بدلًا من أن نظل في مطالبة المحافظات ووزارة الخارجية في إنشاء مكاتب تصديقات نخاطب مؤسسة مصر الخير التي تقدم مساعدات".

وأضافت: "مؤسسة مصر الخير تقوم بناء البيوت ومن خلالها تستطيع أن نوفر مباني بالمحافظات ولو تم تفويضي سأتواصل مع مصر الخير يعلموا لينا مباني إدارية".