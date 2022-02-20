الارشيف / أخبار مصر

​التموين: توريد أكثر من 3 ملايين طن قصب سكر حتى الآن

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إجمالي قصب السكر المورد لشركة السكر للصناعات التكاملية خلال موسم التوريد الحالي بلغ 3.246 مليون طن قصب سكر، أنتجت نحو 331.457 ألف طن سكر حتى الآن.

ووجه وزير التموين ‏والتجارة الداخلية الدكتورعلي المصيلحي، شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد ‏مستحقات الموردين.

يذكر أن موسم توريد قصب السكر بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر أبريل، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد 8.1 مليون طن قصب لإنتاج 874.851 ألف طن سكر، خلال الموسم الحالي.

وقررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالى لتبلغ 810 جنيهات، مقابل 720 جنيهًا في الموسم الماضي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا