شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بريطانى لدى مصر يزور قبة الشافعى: تصميم معمارى رائع بالقاهرة الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب جاريث بايلى، السفير البريطانى بالقاهرة، عن سعادته بزيارة قُبة الإمام الشافعي، ووصفها بالرائعة، وقال عبر حسابه الرسمى بتويتر: "تشرفت أمس بزيارة قُبة الإمام الشافعي الرائعة، يا له من مكان روحاني جدًا! وهو أيضًا مثال آخر على التصميم المعماري الرائع للقاهرة الإسلامية، شكرًا لمصر، وشكرًا للقاهرة!".



جاريث بايلى



قبعة الشافعى

ومن جهة أخرى أكد جاريث بيلى السفير البريطانى فى القاهرة أن المستثمرين الأوروبيين يرون فرصا جيدة فى مصر للاستثمار بالطاقة المتجددة سواء عن طريق الشمس أو الرياح أو الهيدروجين الأخضر.

وقال السفير جريث بيلى، أن هناك فرصا ذهبية أمام الشعب المصرى لإنتاج الطاقة الخضراء باعتبارها المستقبل، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تشجع على استثمارات البنية التحتية ونشاهد فى كل مكان الطرق الجديدة ومحطات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين.

وأعرب السفير البريطانى عن سعادته لتواجده بمصر، مشيرا إلى أن هناك فرصة ذهبية بين مصر وبريطانيا للحوار حول كيف يمكن دعم ومساندة مصر حال تنظيم قمة المناخ المقبلة، وكيفية دعم مصر فى تمويل المشروعات الخضراء.

وأشار إلى أن مصر معروفة كقوة عظمى فى تنفيذ المشروعات الخضراء، وهو يرى ذلك من خلال مشروعات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

من جهة أخرى، قال السفير البريطانى أن منتدى شباب العالم كان ضروريا واستثنائيا، لكون العالم يمر بظروف صعبة وتداعيات كورونا على العالم أجمع، كما أن المنتدى محاولة ثمينة لتجميع الشباب من كافة أنحاء العالم للحوار.

وأضاف أن المنتدى تضمن الحوار حول التكنولوجية ومكافحة تغير المناخ، وتشجيع فرص العمل للشباب، موجها الشكر للحكومة المصرية على انعقاد منتدى الشباب.

وتابع السفير البريطانى بالقاهرة، أنه كان يزور مصر منذ 20 عاما، والفرق بين الفترة الماضية والفترة الحالية أن هناك نوعا من الديناميكية والشعب المصرى يريد أن يتقدم للأمام بسرعة ولديه أمل وطموح.