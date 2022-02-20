شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس يستقبل بطريرك الأقباط الكاثوليك فى مصر وبطاركة الشرق الكاثوليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل في الثامن عشر من الشهر الجارى، قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في العالم، غبطة أبينا البطريرك الأنباإبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وأصحابَ الغبطة، بطاركة الكنائس الشرقية الكاثوليكية، ورؤساءَ الأساقفةالأعلين، وذلك بمقر القصر الرسولى، الفاتيكان.

ويأتي هذا اللقاء في ختام أعمال الجمعية العامّة لمجمع الكنائس الشرقية، بمشاركة غبطة الكاردينال ليوناردو ساندري، رئيس مجمع الكنائس الشرقية، وصاحبُ السيادة رئيس الأساقفة جورجيو ديمتريو كالّارو، أمين سرّ المجمع.

وعقب مداخلات أصحاب الغبطة، وجّه إليهم قداسةُ البابا الشكرَ، مثمّنًا الرعاية الكنسية للمؤمنين في هذه الظروف العصيبة، مانحًاالكنائس الشرقية، ومؤمنيها البركة الرسولية.