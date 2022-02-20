شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين: نقدم لمصر 60 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم السفير الصيني لدى مصر "لياو ليتشيانج" الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، على مجهوداته المستمرة لدعم القطاع الصحي، مؤكداً استمرار دعم بلاده لمصر باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ونقل تكنولوجيا التصنيع.

وقال خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن إن خطة الحكومة الصينية خلال الفترة القادمة، تتضمن ارسال 60 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، وذلك دعماً من الحكومة الصينية للدولة المصرية لتطعيم المواطنين ورفع المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا ومتحوراته.

وأكد السفير "لياو ليتشيانج" استمرار التعاون لتغطية الاحتياج المحلي لمصر من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتأهيلها لتصبح مركزاً إقليمياً لتصنيع اللقاحات، بما يتيح لمصر دعم تطلعات دول الجوار والقارة الإفريقية في توفير اللقاحات لمواطنيها، مؤكداً أن الشراكة الإستراتيجية والتعاون بين مصر والصين أصبحت نموذجاً يتحذى به.