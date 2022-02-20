شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر أسماء 40 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أسماء الناجحين من محافظة الأقصر (المجموعة السادسة) من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين، مؤكدة أنها تباعًا أسماء باقى الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى.

وفيما يلى أسماء الناجحين ومديرياتهم والتقدير:

1. محمد عبد المنعم نوبى سقاو الأقصر كلية الدعوة الإسلامية جيد جدًّا

2. أيمن فراج أحمد محمد الأقصر كلية أصول الدين جيد

3. محمد ربيع النوبى محمد الأقصر كلية أصول الدين جيد

4. هاشم محمد حفنى على الأقصر كلية أصول الدين جيد

5. هاشم عبد الحارث حفنى إبراهيم الأقصر كلية أصول الدين جيد

6. حسن مصطفى محمود أحمد الأقصر كلية أصول الدين جيد

7. عبد الصبور أحمد عبد الصبور عبد الكريم الأقصر كلية أصول الدين جيد

8. حسين صبرى محمد طه الأقصر كلية الشريعة والقانون جيد

9. محمد بدوى إبراهيم محمد الأقصر كلية الشريعة والقانون جيد

10. علاء عبد العظيم أحمد على الأقصر كلية الشريعة والقانون جيد

11. أيمن ثابت محمد حسين الأقصر كلية الشريعة الإسلامية جيد

12. عمر إبراهيم أحمد عبد النعيم الأقصر كلية الشريعة الإسلامية جيد

13. خالد جمال أحمد حسن الأقصر كلية الشريعة الإسلامية جيد

14. محمود طه حسين عباس الأقصر كلية الدراسات الإسلامية جيد

15. محمود أحمد محمد على الأقصر كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

16. إسلام سعيد عبد الحفيظ محمد الأقصر كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

17. فارس تقادم خير حسين الأقصر كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

18. صالح عبد الواجد الضو صالح الأقصر كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

19. علاء النوبى محمد أحمد الأقصر كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

20. عبد الحميد محمد عبد الحميد حزين الأقصر كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

21. سليم نوبى سليم محمد الأقصر كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

22. عصام عبد اللطيف فراج على الأقصر كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

23. حمادة جابر مسلوب عوض الأقصر كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

24. محمد سيد بدوى حسين الأقصر كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

25. محمد نادى بدرى إبراهيم الأقصر كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

26. عبد الله حجاج عبيد يوسف الأقصر كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

27. محمد ثابت عبد الحميد ثابت الأقصر كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

28. السيد عطية عباس عبد الرضى الأقصر كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

29. على أحمد على أحمد الأقصر كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

30. حسن محمود محمد الصادق الأقصر كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

31. مصطفى أحمد عبد الراضى أحمد الأقصر كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

32. على سيد على حسين الأقصر كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

33. عبد الباسط الضوى محمد أبو المجد الأقصر كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

34. عبد الراضى عبد الجليل محمد يوسف الأقصر كلية الدراسات الإسلامية والعربية جيد

35. محمود طه عبد الله محمود الأقصر كلية الدعوة الإسلامية جيد

36. حسن عبد اللطيف عبد الله حسن الأقصر كلية الدعوة الإسلامية جيد

37. الشاذلى أحمد الحفنى عبد الجليل الأقصر كلية اللغة العربية جيد

38. محمود خميس على جاد الكريم الأقصر كلية اللغة العربية جيد

39. ثابت عبد الجليل أمين الأقصر كلية القرآن الكريم جيد

40. محمد مصطفى أحمد الحفنى الأقصر كلية التربية- قسم اللغة العربية جيد

وعلى المديرية استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتى :

1- نسخة من المؤهل أصل .

2- صورة الرقم القومى .

3- صورتين شخصيتين حديثتين.

4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

وقالت الوزارة إنه على المديرية استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو، فى حين يكتفى من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهات الحكومية بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله، مع صورة الرقم القومى وصورتين حديثتين.