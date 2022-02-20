شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل 11 منشأة متعدية على أملاك الدولة بالصف وأطفيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية والأراضى أملاك الدولة، وذلك فى إطار تكليفات مشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدى على الأراضى الزراعية وردع المخالفين .

وقد قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أطفيح بحملة إزالة 7 تعديات على الأراضى أملاك الدولة بقرية القبابات على مساحة 4 آلاف م ولاية الهئية العامه للإصلاح الزراعى .

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة الصف بإزالة التعديات فى المهد بنطاق الوحده المحليه بالاقواز، حيث تمت إزالة عدد 4 حالات مبانى على أرض أملاك الدولة ولايه الإصلاح الزراعى وتم مصادرة الأدوات المستخدمة فى البناء وبياناتها كالتالى :

إزاله تعدٍ عباره عن صبة خرسانيه على مساحه 150 مترا تقريبا وتم مصادرة الحديد المستخدم بالإضافه إلى إزاله تعد عباره عن بناء منزل غير مسكون على مساحه 180 مترا تقريبا وتم مصادره الأدوات المستخدمه فى البناء، وأخرى عباره عن سور من البلوك الابيض بارتفاع واحد متر تقريبا على مساحه 250 مترا تقريبا، بالإضافة إلى ازاله تعد على مساحه 16 م وجميعها بمنطقه عرب الحصار القبلية .