شكرا لقرائتكم خبر عن كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان تقيم مؤتمرها الدولى 25 فبراير بمشاركة 10دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان المؤتمر الدولي للكلية ، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية.

ويحضر المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة ، بالإضافة إلى عدد من عمداء كليات السياحة والفنادق بمصر وعمداء كليات جامعة حلوان، والعديد من خبراء صناعة السياحة والضيافة بمصر وبعض السادة السفراء وعدد كبير من الباحثين.

وتقام فعاليات المؤتمر في الفترة من الجمعة 25 فبراير إلى الأحد 27 فبراير، ويتم الافتتاح فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة واليوم الثاني والثالث بفندق كلية السياحة والفنادق.

أكد الدكتور ممدوح مهدي على اهتمام جامعة حلوان بالمؤتمرات الدولية التي تساهم في تعزيز مهارات الباحثين والطلاب في المجالات المختلفة، مضيفاً أن التواصل مع القيادات هو إحدى الوسائل الهامة لتبادل الخبرات، وخاصةً في ظل اهتمام القيادة السياسية الحكيمة بالشباب والبحث العلمي .

أوضحت الدكتورة سهى عبد الوهاب، أن المؤتمر يهدف إلى إجراء الأبحاث العلميه فى مجال الرقمنة في السياحة والضيافة، هذا التوجه الذي يمثل نقطة تحول هامة في الأداء وتقديم الخدمة لمجاراة العصر الحديث، بالإضافة إلى ربط والتقاء أفكار وتوجهات سوق العمل بأفكار الأكاديميين مما يولد نتائج ومقترحات وآليات أداء تطبيقية ومواكبة العصر الحديث تفيد كلا الجانبين في أدائه، وكذلك إفادة الباحثين والدارسين المصريين والأجانب باستنباط أفكار تمثل موضوعات لرسائل وأبحاث علمية تواجه مشكلات ومعوقات صناعة السياحة والضيافة في مصر، وتبادل الخبرات العلمية بين المدارس الأكاديمية المختلفة فى مصر ودول العالم، حيث يشارك فى المؤتمر 10 دول بخلاف مصر وذلك فى سابقة أمر لم تشهدها صناعة السياحة فى مصر وهم: "ألمانيا، المملكة المتحدة، ايرلندا، اسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ماليزيا، الهند، روسيا، فرنسا، السعوديه، ليبيا".