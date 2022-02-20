شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع بدء الترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا ، مع بدء وانتظام الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، في ضوء تعليمات لجنة الأزمات بالجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن إدارة الأزمات بالجامعة تتابع بدء الفصل الدراسي الثاني من خلال نواب رئيس الجامعة كل في موقعة، مشيرا إلى أن جميع الكليات أعلنت جداول المحاضرات الدراسية النظرية والعملية.

وأضاف رئيس الجامعة أن المدن الجامعية استقبلت الطلاب والطالبات بداية من الخميس الماضي تيسيرا على الطلاب والطالبات، لافتا إلى أن هناك لجان متابعة دائمة ومستمرة تتابع انتظام العملية التعليمية، بمختلف الكليات بجانب متابعة لسير العمل داخل المدن الجامعية.

جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول كانت قد انتهت الخميس الموافق 3 فبراير وحتى الخميس 17 فبراير، اعقب ذلك بدء الفصل الدراسي الثاني امس السبت 19 فبراير بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.