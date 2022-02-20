شكرا لقرائتكم خبر عن حى الأزبكية يرفع كفاءة حديقة ميدان عرابى وينفذ أعمال غسيل لشارع الألفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زين حى الأزبكية غرب القاهرة، برئاسة اللواء يحيى الأدغم، حديقة المثلثة بميدان أحد عرابى ، ضمن خطة المحافظة لإعادة المظهر الحضاري اللائق لشوارع وميادين الحى، حيث تم الانتهاء من أعمال إضاءة وطلاء وتجميل ورفع مستوى كفاءة الحديقة بالكامل، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وفى السياق نفذ حى الأزبكية أعمال غسيل ونظافة لشارع الألفى، كما تم رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع لإعادة تسيير حركة المرور بالشوارع.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أكد أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع أمس، للتعامل مع تجمعات المياه وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكبارى والأنفاق مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه كما يتم التنسيق مع هيئة الأرصاد لمتابعة الحالة الجوية على مدار الساعة .