شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وسائل للإبلاغ عن أعطال المترو وتقديم الشكاوى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت شركة المترو 3 وسائل للإبلاغ عن أعطال حركة المترو أو تلقى الشكاوى من جمهور الركاب عن مستوى الخدمة، تمثلت هذه الشكاوى فى خط ساخن برقم 16048 أو 25748354 02 أو عبر الايميل [email protected]

وأكدت شركة المترو، أنه يمكن تلقى الشكاوى والاستفسارات عن أعطال حركة خطوط مترو الأنفاق ومواعيد التشغيل اليومية وتقديم أى بلاغات عن مستوى الخدمة، وأن استقبال الشكاوى مستمر على مدار 24 ساعة يوميا.

وأضافت شركة المترو، أنه يتم توجيه أى شكوى إلى الإدارة المختصة لسرعة التعامل معها، وذلك بجانب منظومة الشكاوى الحكومية الموجود لها مكاتب فى محطات خطوط المترو تتلقى شكاوى المواطنين هى الأخرى.