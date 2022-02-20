شكرا لقرائتكم خبر عن خريجو الأزهر بتشاد: جماعات التطرف تشحن الشباب ضد الأوطان بأفكارهم الفاسدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بفرع تشاد محاضرة بعنوان "خطورة هجرة الأوطان والإلتحاق بالجماعات المتطرفة" وذلك بالعاصمة أنجمينا، ألقاها مختار حامد عضو فرع المنظمة بتشاد.

تضمنت المحاضرة إلقاء الضوء على خطورة ما تقوم به بعض الجماعات المتطرفة إلى توظيف المصطلحات الدينية توظيفاً خاطئا يخدم أفكارها الفاسدة التى تحث الشباب على هجرة الأوطان للجهاد المزعوم والذى يسمونه خطاء الجهاد فى سبيل الله، حيث تخدع هذه الجماعات بعض الشباب بهذه المفاهيم الخاطئة لتجنيدهم لتأليب الشباب المغرر بهم ضد أوطانهم، وحثهم على الهجرة والانضمام إليهم، وهذه الدعوات التى تدعوها مثل هذه الجماعات هى دعوات باطلة.

وأكد عضو الفرع أن هذه الجماعات لا علاقة لها بالدين، كما طالب الجميع بضرورة مواجهة هذه الأفكار المتطرفة والعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب خاصة مايسمى بالهجرة، وقد أوضح العلماء أن ظاهرة التحاق الشباب بالجماعات المتطرفة تعد ظاهرة عالمية خطيرة تعانى منها الكثير من الدول الإسلامية، لذلك يجب أن يتم التعامل معها وأن يتم دراسة الأوضاع التى تقود إلى هذا التكفير وكيفية التصدى لهذه الأفكاروتوفير البيئة المناسبة للحوار المجتمعى الدائم مع الشباب.