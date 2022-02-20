شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تشارك بالدورة الاستثنائية التاسعة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الدورة الاستثنائية التاسعة لمؤتمر وزارء البيئة الأفارقة (AMCEN) ، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس لبحث عدد من القضايا المشتركة.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بتولى دولة كوت ديفوار عقد اجتماع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر نظرا لأهمية هذه القضية لقارتنا الأفريقية التى تعانى من مشكلات التصحر وتدهور الأراضى كأولوية قصوى بالإضافة إلى دور ذلك فى طرح مشروعات القوانين التى تركز على التعافى الاخضر والاقتصاد الدوار والتنوع البيولوجى ممايساهم فى الإدارة المستدامة للقارة الافريقية ومواردها الطبيعية، علاوة على التركيز على سبل تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر بالدول الأفريقية .

وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة الالتزام بمبدأ الجهود المشتركة والمنهج التشاركى فى معالجة التلوث البلاستيكى مشيرة إلى أن المسئولية المشتركة والمتنوعة ونقل التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات تمكن القارة من حفظ التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها بالتزامن مع مسار التنمية .