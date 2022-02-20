شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: إطلاق حملة إيكو إيجيبت من محميات الفيوم قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعاً عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لبحث عدد من الموضوعات البيئية المشتركة، وذلك استكمالاً لرؤية وزارة البيئة فى التعامل مع القضايا البيئية من منظور اقتصادى وما تم فى محافظة الفيوم من تطوير فى البنية التحتية للمخلفات.

خلال الاجتماع، تم مناقشة وضع آليات محددة للمستثمرين لفتح أنشطة جديدة داخل المحميات وكذا استغلال أراضي المحميات لإقامة مشروعات سياحية تتوافق مع الطابع البيئي بالمكان، وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه جارى الاستعداد لإطلاق حملة إيكو إيجبيت بمحافظة الفيوم للترويج لمحميات الفيوم خلال القريب العاجل من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على صدور القرارات الخاصة بحق ممارسة النشاط داخل المحميات الطبيعية من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة، وهو ما يتبعه اتخاذ القرارات التنفيذية من قبل المحافظين فى ذلك الشأن ومنها محميات الفيوم، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال قائمة بكافة الأنشطة التى تم صدور قرار لها والجارى إعدادها وعددها 58 نشاطا بمحافظة الفيوم ليتم التنسيق مع المحافظة فى ذلك الشأن .

كما تم مناقشة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظة وطالب محافظ الفيوم بتنفيذ تجربة استرشادية لمنظومة إدارة المخلفات بشكل متكامل بمدينة الفيوم، حيث تم الاتفاق على عرض مخطط إدارة المخلفات بالمحافظة بشكل متكامل من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وكذلك بحث إقامة مصنع لتدوير المخلفات بالمحافظة والتكلفة المالية للمنظومة بالمحافظة وذلك بالتعاون مع وزارة المالية وكافة الإجراءات الخاصة بهذا الشأن.

كما تناولت وزيرة البيئة مع محافظ الفيوم الموقف التنفيذى للإجراءات المتخذة لإعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون بالتعاون مع الجهات المعنية واتفق الحضور على عقد اجتماع بمشاركة الجهات المعنية لاتخاذ القرارات اللازمة والخاصة بمدى إمكانية وضع زريعة بالبحيرة، بالاضافة إلي دراسة الأثر البيئي لمصنع استخراج الأملاح الذي سينفذ على الساحل الشمالي لبحيرة قارون.