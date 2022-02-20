شكرا لقرائتكم خبر عن "احتياجنا إلى الدين".. فيديو لمرصد الأزهر يتناول دور الدين ومواجهة الإلحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مرصد الأزهر فيديو تحت عنوان "احتياجنا إلى الدين" تناول بروز فكر الإلحاد، حيث يتم من حين لآخر طرح سؤال حول مدى حاجة الإنسان إلى الدين في حياته، الأمر الذي يستدعي الوقوف عنده لتوفير إجابات واضحة لسد أي ثغرة تدخل منها هذه الأفكار إلى العقول.

وفند مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تلك المسألة بشكل مبسط للرد على المشككين في أهمية الدين في حياة الإنسان.

وقد أثبتت التجارب الإنسانية، أن الاتزان النفسي والاطمئنان الروحي والأمن الفكري مصدرهم الأساسي هو الإيمان بالله عز وجل، ولعل مقولة أحد المؤرخين تثبت ذلك، فيقول: "لقد شُيدت مدن بلا حصون، ومدن بلا قصور، ومدن بلا تعليم، ولكن لم نجد مدنًا بلا معابد".

ومن هنا تبرز أهمية الدين في حياة الإنسان لإرشاده وتهيئته نفسيًا لمواجهة الحياة باتزان واعتدال دون تطرف في الفكر أو السلوك.