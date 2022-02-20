شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "البحوث الإسلامية" يلتقى سفير أوزباكستان ويبحثان سبل التعاون العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، بمكتبه، صباح اليوم، لطف الله خوجايوف سفير أوزباكستان؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات العلمية بين المجمع والمراكز البحثية بدولة أوزباكستان، إضافة إلى مجال تدريب الأئمة والدعاة.

في بداية اللقاء رحّب الأمين العام بالسفير معربًا عن سعادته بالتعاون المشترك، ومؤكدًا أن هذا التعاون ينبثق من دور الأزهر العالمي بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر، مشيرًا إلى أن رسالة الأزهر ترحب بكل أوجه التعاون العلمي بما يحقق رسالته السمحاء وينشر الوسطية في شتى بقاع الأرض.

واستعرض الأمين العام خلال اللقاء جهود مصر والأزهر الشريف بجميع قطاعاته في نشر الوسطية والتسامح والاعتدال في العالم، والمواجهة الحاسمة للتحديات الراهنة؛ مؤكدًا على التعاون والتكامل بين جميع المؤسسات العلمية والثقافية لحماية الناس من أية مغالطات فكرية من شأنها أن تسيئ للدين أو تتخذه ذريعة لارتكاب أعمال عنف وتخريب.

من جانبه، عبّر السفير عن تقديره للدور المهم للأزهر الشريف ولهيئاته العلمية ومن أبرزها مجمع البحوث الإسلامية على المستوى العالمي، مؤكدًا أن العالم في حاجة إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ولبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية، ونشر ثقافة السلام والتعايش السلمي بين البشرية جمعاء.