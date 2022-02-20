شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة" تؤكد اهتمام الدولة بسياحة البحر لاستقطاب السائحين طوال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار، أن مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحرى واللوجيستيات، ذا أهمية كبيرة بالنسبة للسياحة فى مصر، مضيفة فى كلمتها بالمؤتمر نيابة عن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة، والمقام تحت رعاية وزارتى التعليم العالى والنقل، أن النقل البحرى أحد أهم وسائل نقل السياح الأجانب، مشيرة إلى المؤتمر مثابة مبادرة لاستغلال كافة الفرص فى الدولة بما اختصها الله من إمكانيات ومقومات السياحية تجعلها فى مصاف الدول السياحية.

وتابعت الدكتورة غادة شلبى، أن أهمية هذا المؤتمر تتمثل فى سياحة الوفود كأحد أنماط السياحة الهامة فى استقطاب هذه الفئة فى مصر، موضحة أن مصر تجمع بين الحداثة والتطور إلى جانب العراقة ، حيث يمكن الوصول إلى المشروعات العملاقة " مشروع الجلالة إلى العلمين إلى العاصمة الإدارية الجديدة" عن طريق البحر وليس فقط الطيران، وهى مشروعات تستقطب السياح طوال العام .

واستطردت: نعمل على دراسة منهجيات الدول التى سبقتنا فى هذا النمط ولدينا فرص كبيرة لتسويق الموانئ ووضع مصر على خريطة السياحة العالمية، وآن الأوان أن نتقدم بملف جديد وهو زيارة مصر عن طريق البحر .