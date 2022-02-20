شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: إعلان إثيوبيا بدء عملية تشغيل سد النهضة خرق لالتزام إعلان المبادئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جمهورية مصر العربية فى بيان رسمى صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد على أن خطوة تشغيل سد النهضة بشكل أحادى يعد إمعانًا من الجانب الإثيوبى فى خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي.

جاء ذلك تعقيبًا على الإعلان الإثيوبى اليوم الأحد عن البدء بشكل أحادى فى عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد سابق الشروع أحاديًا فى المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد.