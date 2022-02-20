شكرا لقرائتكم خبر عن بالتعاون بين اليابان واليونيسف.. إنشاء أنظمة تبريد فى 500 موقع للقاح كورونا بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور فزلول حقي، نائب ممثل الأمم المتحدة للطفولة يونيسف فى مصر: "نهدف من مشروع التوسع فى الحصول على لقاح كوفيد-19 فى مصر" إلى إنشاء نظم تبريد فعّالة فى 500 موقع من مواقع تقديم اللقاح، وضمان أمن وسلامة اللقاحات أثناء التخزين والنقل، ويهدف المشروع أيضًا إلى تدريب الفرق الطبية على إدارة عملية تقديم لقاحات كوفيد-19 بطريقة مأمونة، كما سيكون من شأنه تسليط الضوء على أهمية تلقى اللقاح والتشجيع على اتباع التدابير الوقائية وذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعي، بجانب تعزيز نظم الرصد والإبلاغ.

وأضاف نائب يونيسف "تود يونيسف أن تعرب عن امتنانها لحكومة اليابان على دعمها المتواصل لمواجهة جائحة كوفيد-19 من خلال توفير الأجهزة والمعدات الخاصة بعملية التلقيح، وتحسين نظم سلسلة التبريد، وتدريب العاملين الصحيين الذين يتصدرون الخطوط الأمامية، وتشجيع الإقدام على تلقى اللقاح، ونحن ملتزمون بتنفيذ خطط وبرامج التدخل فى هذا الشأن وضمان وصول اللقاحات إلى الفئات المؤهلة لتلقى اللقاح."

وذكر بيان منظمة الأمم المتحدة للطفولة " أن يونيسف هى شريك رئيسى لوزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بالاستجابة الطبية لجائحة كوفيد-19، فمنذ تفشى المرض، قدمت يونيسف معدات الحماية الشخصية لأكثر من 110.000 من العاملين الصحيين فى الخطوط الأمامية، بجانب ما قدمته بأعداد كبيرة من المطهرات والصابون وأجهزة التنفس وغير ذلك من المعدات المنقذة للحياة إلى المرضى المصابين بكوفيد-19 فى المستشفيات العامة. ووصلت يونيسف أيضًا إلى ما يزيد على 65 مليون شخص من خلال رسائل متعلقة بكوفيد-19 وسبل الوقاية منه وضرورة تلقى اللقاح المضاد له.

جاء ذلك خلال توقيع يونيسف وحكومة اليابان اليوم مذكرات تفاهم لإقامة مشروع تعاون جديد بين يونيسف وسفارة اليابان يحمل اسم "التوسع فى الحصول على لقاح كوفيد-19 فى مصر"، بهدف دعم الحصول على لقاح كوفيد-19 فى مصر وإنشاء نظم فعّالة لسلاسل التبريد اللازمة لتخزين وحفظ اللقاحات.

ومن جانبه قاما السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى القاهرة، والدكتور فزلول حقي، نائب ممثل يونيسف فى مصر بالتوقيع على المذكرات، ومن المقرر أن تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ مشروع "التوسع فى الحصول على لقاح كوفيد-19 فى مصر" فى جميع أنحاء البلاد. وستدعم المنحة المقدمة من حكومة اليابان، والتى تبلغ 3.9 ملايين دولار، زيادة عدد مراكز التلقيح وضمان الحصول على لقاح فعّال، فضلًا عن تعزيز برامج التطعيمات المعتادة فى البلاد.

ووفق سفارة اليابان يعد هذا المشروع امتداد وتواصل لما قدمته حكومة اليابان من إسهامات سابقة فى هذا الشأن، ومنها 700260 جرعة من لقاح أسترازينيكا اليابانى الصنع، قدمتها اليابان باعتبارها منحة لمصر من خلال مرفق كوفاكس فى ديسمبر2021، علاوة على ما قدمته حكومة اليابان من دعم لتسهيل لوجيستيات "الميل الأخير" من أجل وصول جرعات اللقاح على نحو آمن ومتواصل للشعب المصري، وذلك بتحسين كفاءة سلسلة التبريد الخاصة باللقاحات، وهو ما يأتى ضمن جهودها للتصدى للأزمة الطارئة الناجمة عن الجائحة الحالية، والتى تشكل تهديداً لبقاء الأفراد وسبل عيشهم وكرامتهم.

يهدف هذا المشروع الجديد اليوم إلى توفير 500 ثلاجة مثلجة، و250 فريزر للقاحات، و1000 صندوق مبرد، ويُعد أبرز ما يقدمه المشروع عدد 15 سيارة يابانية مبردة للقاحات، وهى أول سيارة فى العالم تحصل على موافقة "الأداء والجودة والسلامة (PQS)" من منظمة الصحة العالمية. ستجعل هذه السيارات توصيل اللقاحات التى تتطلب تحكمًا صارمًا فى درجة الحرارة إلى المناطق الريفية والنائية ممكنًا، كما ستستمر فى لعب دور مهم فى إنقاذ العديد من الأرواح لفترة طويلة حتى بعد جائحة كورونا.

ويهدف المشروع أيضا إلى تدريب الفريق الطبى على إعطاء لقاحات كورونا بأمان. كما سيعمل أيضًا على تعزيز التطعيم ضد فيروس كورونا، وتشجيع استخدام التدابير الوقائية من خلال منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة المتابعة والإبلاغ.

تأمل حكومة اليابان فى أن يدعم هذا التبرع جهود شعب وحكومة مصر فى التغلب على فيروس كورونا المستجد.