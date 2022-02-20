شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة إيداع أموال فى المحفظة الإلكترونية للموبايل من خلال ATM (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلجأ الكثير إلى المحافظ الإلكترونية للمحمول في مصر، لاستخدامها في إجراء معاملات مالية في سداد الخدمات وتحويل الأموال، ويمكن إيداع الأموال في المحفظة مباشرة دون تحمل أي عمولات أو رسوم إضافية من خلال المنافذ التابعة لشركات المحمول، ومنافذ مقدمي الخدمة المتعاقدين مع شركة المحمول، بجانب ذلك يمكن إيداع الأموال من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM عبر 7 خطوات، نستعرضها فى الإنفوجراف التالى:



طريقة إيداع أموال فى المحفظة الإلكترونية للموبايل من خلال ATM

1- قم بزيارة أي ماكينة صرف آلي تدعم خاصية "الإيداع بدون بطاقة" وتحمل علامة مميزة.

2- قم باختيار خدمات بدون بطاقة من قائمة الاختيارات المحددة في الماكينة.

3- قم باختبار "محافظ الهاتف المحمول" من قائمة الاختيارات المحددة في الماكينة.

4- قم باختيار "إيداع" من قائمة الاختيارات المحددة في الماكينة.

5- قم بإدخال رقم المحفظة الإلكترونية (هاتفك المحمول) والرقم السري لها على ماكينة الصراف الآلي.

6- قم بإدخال المبلغ المراد إيداعه في الفتحة المخصصة للإيداع في الماكينة ثم قم بتأكيد قيمة المبلغ واستلام الإيصال.

7- سيصلك إشعارًا بنجاح العملية.