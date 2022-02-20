شكرا لقرائتكم خبر عن غدا شبورة كثيفة على الطرق وطقس شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 10 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، دافئ على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا ستظهر شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الاثنين:

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجة، وسانت كاترين العظمى 18 درجات والصغرى 00 .