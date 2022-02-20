شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي وأسرته يزورون الأهرامات (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزى وأسرته اليوم الأحد منطقة أهرامات بالجيزة، في إطار زيارتهم الحالية إلى مصر.



ساركوزي أمام أبو الهول





وحرص ساركوزي على التقاط العديد من الصور أمام الأهرامات الثلاثة وتمثال أبوالهول.



ساركوزي خلال زيارته





وسبق وزار الرئيس الفرنسي السابق وأسرته أيضاً مدينتي الأقصر وأسوان خلال اليومين الماضيين زار خلالها عدداً من المواقع السياحية والأثرية بها.



ساركوزي وأحد أفراد عائلته





وأبدى نيكولاس ساركوزى، إعجابه بالحضارة المصرية وبراعة القدماء المصريون فى تجسيد حضارة عريقة امتدت لآلاف السنين، معبراً عن سعادته وسعادة أسرته بزيارة المعابد والمعالم الأثرية فى مصر.



ساركوزي وأحد أفراد عائلته



ساركوزي وأسرته امام الأهرامات



ساركوزي وأسرته



