شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: توزيع الطلاب على فترات دراسية بالترم الثانى وفق كثافة كل مدرسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مديريات التربية والتعليم، تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الثاني، موضحة أنه من ضمن هذه الإجراءات التباعد وتوزيع الطلاب على الفصول لتقليل الاعداد خاصة فى المدارس التى يوجد بها كثافات مرتفعة، مشيرة إلى أن المقعد مخصص لطالبين على أقصى تقدير، وتوزيع الطلاب يتم وفق خطة العام الدراسى التى تم تطبيقها منذ بداية الفصل الدراسي الثاني حسب كثافة كل مدرسة.

وانطلق صباح أمس السبت الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجارى وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة والجوائح الصحية، وتطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثاني والاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم تحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي.

ونبهت الوزارة على تفعيل المجموعات المدرسية وتوزيع الأنصبة على المعلمين طبقا للمعدلات وفق القواعد المنظمة لذلك وقيام مدير المدرسة بمخاطبة قسم التطوير بأعطال الاجهزة الموجودة في المعامل ومتابعة دائرة الصرف لاستلام الأصناف التي ترد بها والاهتمام بالسجلات الإدارية وإطلاع المدير عليها ومراجعة الشيتات والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام بالفصل الدراسي الثاني وتواجد الزائرة الصحية بالمدرسة وتطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف وتوقيع المتابعين في دفتر الأمن في الساعة الفعلية لدخولهم المدرسة لتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي والتزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية في الحضور والانصراف.