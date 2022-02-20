شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات التدريب البحرى الدولى "IMX / CE22" بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعاليات التدريب البحرى الدولى ( IMX / CE22 ) والذى نفذته عناصر من القوات البحرية المصرية وقيادة القوات المشتركة الغربية بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر، وذلك باشتراك عدد من القطع البحرية المصرية والأمريكية.

وتضمنت فعاليات التدريب عدد من الأنشطة التدريبية المكثفة فى مجال الأمن البحرى وحماية خطوط المواصلات البحرية ومواجهة أعمال التهريب ومكافحة الألغام البحرية ، كما تم عقد عدد من جلسات التشاور مع مركز القيادة المشتركة للتدريب بمملكة البحرين عبر الفيديو كونفرانس بغرض تبادل الخبرات التدريبية وتوحيد المفاهيم العملياتية.

ونفذت العناصر المشتركة بالتدريب، أعمال التعامل مع المركبة المسيرة آلياً التى تعمل تحت سطح البحر، وذلك للتدريب على أحدث الأساليب العالمية فى مجال مكافحة الألغام البحرية، كما نفذت القوات الخاصة البحرية للدول المشاركة بالتدريب، أعمال مكافحة العبوات المرتجلة والشراك الخداعية وإزالة الألغام ، كما تم تنفيذ أعمال تأمين المسطحات المائية بالموانئ وتأمين خروج السفن من الممرات الملاحية .

يأتى التدريب ( IMX / CE22 ) فى إطار تطوير قدرات القوات البحرية فى مجال التخطيط والقيادة والسيطرة والاتصالات ، وتنفيذ العمليات المشتركة لمجابهة التهديدات الغير نمطية وتأمين مسرح العمليات بالبحر الأحمر.