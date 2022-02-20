أخبار مصر.. الحكومة تنفى تلاعب بعض محطات الوقود فى عدادات اللترات بقصد التربح

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تزعم تلاعب بعض محطات الوقود في عدادات اللترات بقصد التربح بعد قرار تحريك أسعار البنزين، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم تلاعب بعض محطات الوقود في عدادات اللترات بقصد التربح بعد قرار تحريك أسعار البنزين، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتلاعب محطات الوقود في عدادات اللترات بقصد التربح بعد قرار تحريك أسعار البنزين، مُشددةً على التزام محطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية بأسعار الوقود المقررة دون التلاعب بكميات صرفه للمواطنين، مُشيرةً إلى شن حملات تفتيش يومية على كافة محطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من توافر الوقود بأنواعه وبيعه بالأسعار المقررة، وكذلك اختبار أعيرة عدادات اللترات والأسعار داخل محطات الوقود، من قبل مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة للوزارة، للتأكد من مدى التزام المحطات بتشغيلها وفقاً للمواصفات القياسية دون تلاعب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات، مُناشدةً المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أي محطة وقود تتلاعب بأسعار الوقود أو كميات صرفه.

الحكومة تنفى تلاعب بعض محطات الوقود فى عدادات اللترات بقصد التربح

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن خطة الحكومة الصينية خلال الفترة القادمة، ترتكز على إرسال 60 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، لمصر، وذلك دعماً من الحكومة الصينية للدولة المصرية لتطعيم المواطنين ورفع المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا ومتحوراته.

ينضم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، وباقى اللاعبين المحترفين، وهم محمد الننى ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد وعمر مرموش، لمعسكر منتخب مصر 21 مارس المقبل، استعدادا لمباراتىّ السنغال فى تصفيات كأس العالم.

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمقر الوزارة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات.

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 5 قرارات إدارية جديدة لإزالة مخالفات البناء والتعديات بمدن ( برج العرب الجديدة – أسيوط الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – العاشر من رمضان )، مؤكداً مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، حفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها، وتطبيقاً للقانون، واستيداءً لحق الدولة. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدداً جديداً من سلسلة " رؤى على طريق التنمية" تحت عنوان "التكنولوجيا المالية الفرص والتحديات" والذي يهدف إلى دراسة قطاع التكنولوجيا المالية في مصر وتحليل أدواته والبحث عن تأثيره على الاقتصاد، ويمتد إلى تحليل التحديات التي تواجه توسع القطاع الخاص في خدمات التكنولوجيا المالية، كما يتطرق إلى تطور التكنولوجيا المالية عالمياً وفى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقوم بتحليل وضعها في مصر مع توضيح جهود الحكومة لدعم هذا القطاع. معلومات الوزراء: جهود حكومية لتهيئة بيئة تستوعب خدمات التكنولوجيا المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نجاح التجربة المصرية فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، يدفعنا لاستكمال مسيرتنا فى إطار الجدول الزمنى المقرر للانتهاء من تنفيذ كل مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الجمركية فى يونيه المقبل، على نحو يرتقى بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، ويُسهم فى تحويلها إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار. استأنف وزير القوى العاملة محمد سعفان، جولاته الميدانية للمحافظات، إذ يزور حاليا محافظة بورسعيد، وأعلن خلال الزيارة حاجة الوزارة ، لشغل 9 وظائف قيادية من الدرجة العليا، و30 بدرجة مدير عام بالديوان العام بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا من ذوى الكفاءات والخبرة المتميزة والمؤهلة علميا، على أن تقدم الطلبات والمستندات اعتباراً من الثلاثاء المقبل ولمدة شهر، ولن تقبل الطلبات التى ترد البريد أو بعد الميعاد المحدد. القوى العاملة تعلن عن 39 وظيفة قيادة خالية بديوان عام الوزارة

قال أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم الاستعداد بشكل مكثفة لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني، حيث تم تعقيم الفصول قبل بداية الترم، إضافة إلى سد العجز فى أعضاء هيئة التدريس فى المواد الدراسية الأساسية، كما تم التنبيه على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد من تجاوز نسبة الغياب المقررة، قائلا: نريد عام دراسى منضبط حيث يتحقق الانضباط بالتنسيق بين المديرية والإدارات والمدارس.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للدفء على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

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