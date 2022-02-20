شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مصر ستسلم السلطة الفلسطينية 500 ألف جرعة من لقاح كورونا المصنع محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أن مصر ستسلم السلطة الفلسطينية 500 ألف جرعة من لقاح كورونا المصنع محليا بالتعاون مع الجانب الصينى، مؤكدا مأمونية اللقاح وفاعليته في مواجهة فيروس كورونا .

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بفاكسيرا، إن مصر يتوفر بها 8 أنواع من اللقاحات الفاعلة، مؤكدا أن مصر تتعاون مع الأشقاء في توفير احتياجاتهم من اللقاح .

وأضاف أن مصر ضمن 6 دول سمحت لها منظمة الصحة العالمية باستخدام احدث تقنيات تصنيع اللقاحات في العالم، وتابع: سيتوفر لمصر 60 مليون جرعة من لقاح كورونا ضمن خطة الصين لتوفير اللقاحات لمصر .