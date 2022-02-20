شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا وزراء مصر والأردن يترأسان غدا اجتماعات الدورة الـ30 للجنة العليا المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بمقر رئاسة مجلس الوزراء، حيث أُجريت مراسم استقبال رسمية للضيف الأردنى والوفد المرافق له، وتم عزف السلام الوطنى لكلا البلدين، واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء الأردني وصل إلى القاهرة في زيارة رسمية، على رأس وفد به وزراء النقل، والدولة لشئون رئاسة الوزراء، والطاقة والثروة المعدنية، والمالية، والتنمية الاجتماعية، والصناعة والتجارة والتموين، ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، ورئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس غرفة صناعة الأردن، وعدد من كبار المسئولين الأردنيين، وذلك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 30 للجنة العليا المصرية-الأردنية المشتركة.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أنه تم خلال الزيارة عقد اجتماع ثنائي بين الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، لبحث ملفات التعاون والقضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما من المقرر أن يترأس مدبولي والخصاونة غدا اجتماعات الدورة الـ 30 للجنة العليا المشتركة، والتي سوف تُختتم بالتوقيع على عدد من البرامج والبروتوكولات لتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والحجر الزراعي، والمناطق اللوجستية، والشباب.