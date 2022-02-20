شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تسلم السلطة الفلسطينية 500 ألف جرعة من لقاح كورونا بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسلم الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة ووزير التعليم العالي، بعد قليل 500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، للسلطة الفليسطينية بعد قليل، بحضور السفير الفلسطيني، والسفير الصيني.

وتقام فعاليات تسليم اللقاحات للجانب الفلسطيني، بمقر شركة فاكسيرا بالدقي.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.