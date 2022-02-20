شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون سوق رأس المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، موافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون سواق رأس المال، وذلك خلال ترأسه الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد.

وأشاد النواب بمشروع قانون سوق رأس المال، مؤكدين أنه سيكون له دورا فى تنمية الاقتصاد المصري، وصعود مؤشرات التنمية.

ويتسق مشروع القانون مع ما اقترحته الهيئة العامة للرقابة المالية من استحداث عدة قواعد تتماشي مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا الشأن، بغرض توفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية الشاملة في إطار الدور الذي تضطلع به، علاوة على استحداث وتطوير أدوات تمويلية غير مصرفية جديدة تعمل على تيسير عمل واستمرارية تقديم الخدمات كبديل تمويلي غير مصرفي يتلاءم مع طبيعة أنشطة المرافق والخدمات العامة التي تقدم للجمهور.