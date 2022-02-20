شكرا لقرائتكم خبر عن درجة الحرارة غدا فى القاهرة.. الأرصاد تعلن تحسن الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من اليوم؛ يسود تحسن كامل في الأحوال الجوية علي كافة الأنحاء وتنحصر فرص سقوط الأمطار تكون خفيفة علي شمال سيناء.

كما تظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية وهو أول معالم الاستقرار الجوى.

يأتى ذلك بعد أن شهدت العديد من محافظات الدلتا والصعيد وسيناء حتي العاصمة القاهرة أمطار متفاوتة الشدة وصلت الي حد الغزارة، وتساقط لحبات البرد خلال اليومين الماضيين على إثر حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية.

ويسود اليوم الأحد، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للدفء على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

درجة الحرارة غدا في القاهرةوبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وسانت كاترين العظمى 11 درجات والصغرى 00 .