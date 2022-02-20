السيطرة على حريق داخل منزل بمنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقًا شب في منزل بمركز منشأة القناطر دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب من منزل بمنطقة منشية رضوان.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع فرقة شمال أكتوبر.

حاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وأخمدوا الحريق دون وقوع إصابات أو امتداده إلى الوحدات السكنية المجاورة.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابساته.