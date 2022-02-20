أمن القاهرة: ضبط عصابة خطفت سيدة أجنبية لمساومة أهلها في المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيلاً عصابياً بالقاهرة، قاموا بخطف سيدة ومساومة أهليتها على دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحها.

تلقي قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" ومقيمة بدائرة القسم، وقررت أنه حضر أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة ، له معلومات جنائية " ويعمل سائق لدى شقيقتها ، مقيمة بدائرة القسم وأفاد بأنه حال سيره وبصحبته الأخيرة بدائرة القسم، بالسيارة قيادته "ملك الأخيرة" فوجئ بقيام 3 أشخاص مجهولين، قاموا باستيقافهما واصطحابهما داخل السيارة قيادته كرهاً عنهما وتوجهوا لشقة كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان.

وقاموا باحتجاز شقيقتها وصرفه عقب مساومته على دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراح المجنى عليها، فقامت بتسليمه المبلغ المالي، وعقب استلامهم المبلغ المالي قاموا بصرفهما وعلل قيامهم بذلك لوجود خلافات مالية بينهم وبين نجل شقيقتها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق المجنى عليها المشار إليه) بالاشتراك مع (ثلاثة أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم (طبنجة صوت)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه بثراء المجنى عليها خطط لارتكاب الواقعة، وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه، واحتجاز المجنى عليها بشقة ملك أحد المتهمين، وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف باختلاقه واقعة وجود خلافات مالية بين المتهمين ونجل المجنى عليها للحيلولة دون ضبطه، وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكن المتهم الأول .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.