قبل بيعها في السوق السوداء.. ضبط صاحب مخزن بحوزته 2.5 طن دقيق بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المسئول عن مخبز كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة، لقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% والمُنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما عُثر بداخل المخبز المشار إليه على (2٫500 طن دقيق بلدي مُدعم) .

وفى ذات الإطار تم ضبط (صاحب مخبز بلدي كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة) وذلك لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق إرباح غير مشروعة، كما عُثر بداخل المخبز المشار إليه على (550 كيلو جرام دقيق بلدي مُدعم) .

وبمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية.