اندلاع حريق داخل مطعم شهير بشارع فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الأحد، حريقا شب في مطعم بشارع فيصل دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب 146 شارع الملك فيصل الرئيسي محطة الكوم الاخضر اتجاه المريوطية.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع الغرب.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل مطعم (البيك)، وحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة اللهب ومنعوا امتدادها إلى المحال المجاورة دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وانتداب لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق.