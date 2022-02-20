ضبط عاطلين بحوزتهما كيلو و500 جرام حشيش في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.500 كيلو جرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) .

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.