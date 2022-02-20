ضبط شخص لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) حال تردده على دائرة القسم وبحوزته (كمية من مخدر البودر وزنت 1.200 كيلو جرام – هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.