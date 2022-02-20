سفير الصين بالقاهرة: إنشاء أكبر مخزن لتبريد اللقاحات في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج، إنه في إطار حرص البلدين على تحول مصر لمركز إقليمي للقاحات، سيتم إنشاء أكبر مخزن تبريد للقاحات والأمصال في مصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصحة للإعلان عن إهداء فلسطين 500 ألف جرعة من لقاح فاكسيرا-سينوفاك، اليوم الأحد.

ولفت السفير الصيني إلى أنه من المقرر افتتاح مخزن التبريد خلال الشهور المقبلة.

وشدد على عمق العلاقات بين مصر والصين، خاصة أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى بكين شهدت مناقشة عدد من الأمور المهمة مع نظيره الصيني، وهناك شراكة وصداقة مستمرة بين الحكومتين والشعبين.