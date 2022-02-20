وزير السياحة يقرر إخضاع منطقتين بالبحيرة والأقصر لقانون حماية الآثار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرارين للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، رقمي 323، و328 لسنة 2021.

ونصت المادة الأولى من القرار الأول: إخضاع منطقة كوم ناجي- مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة البالغ مساحتها (4.26 س، 13ط، 1 ف) والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.

كما نصت المادة الأولى من القرار الثاني: إخضاع منطقة الباخيوم الكائنة بناحية حاجر أبو دغار بأرمنت الحيط- مركز أرمنت بمحافظة الأقصر بمساحة (8.7 س ، 12 ط، 152 ف) والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية، وكشف الإحداثيات المرفقين لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.

وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي: