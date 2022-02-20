جامعة الإسكندرية توقع عقود إنشاء حاضنة تكنولوجيا مع أكاديمية البحث العلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الاسكندرية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عقود إنشاء حاضنة ابتكارية تربوية وتكنولوجية وتعليمية بالجامعة، في إطار البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" التابع للأكاديمية، وبدعم مالي قدره 5 ملايين و525 ألف جنيه.

وأوضح قنصوه، أن حاضنة "PILOT" تعد إضافة جديدة لباقة حاضنات برنامج "انطلاق" التى وصل عددها حتى الآن إلى 48 حاضنة فى شتى المجالات، وجرى مراعاة توزيع الحاضنات على ربوع مصر المختلفة لتخدم أكبر قاعدة من المستفيدين.

وأكد قنصوه أن جامعة الإسكندرية تولي أهمية خاصة الابتكارات وريادة الأعمال لربط الجامعة بالصناعة وسوق العمل مما يسفر عن تحويل الأبحاث إلى مشروعات حقيقية تخدم الصناعة والاقتصاد.

وأضاف أن الجامعة تعمل أيضا على دعم وتحفيز المبتكرين والموهوبين من شباب طلابها وخريجيها والعاملين بها، وذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية.

وأشار إلى أن الحاضنة تهدف إلى تمويل 15 مشروعاً في مجال الإبتكارات التربوية وتكنولوجيا التعليم بمبلغ يصل إلى 200 ألف جنيه لكل مشروع لتحويله إلى شركة ناشئة.

وأضاف، أنها تهدف أيضا إلى تقديم الدعم الفني والاستشارات للشركات الناشئة في مجال الإبتكارات التربوية وتكنولوجيا التعليم، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بشكل عام المتعلقة بالابتكارات التربوية على وجه الخصوص داخل المجتمع الجامعي، وتقديم برامج تدريبية متميزة في مجال ريادة الأعمال لرواد الأعمال داخل وخارج المجتمع الجامعي.

ولفت إلى أنه سوف تستمر أعمال الحاضنة بتمويل من المشروع طيلة ثلاث سنوات على أن تستمر بعد ذلك مدعومة بموارد أخرى بعد نهاية المشروع لخدمة المجتمع الجامعي خاصة والمجتمع بشكل عام.