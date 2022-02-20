شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل السوداني: البحر الأحمر بوابة إفريقيا وركيزة النقل لجنوب القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام علي أبو زيد، وزير النقل السوداني المكلف، إن هناك تطويرا للنقل البحري وذلك بعد وضع استراتيجيات على المستوى الإقليمي والدولي والأنشطة اللوجيستية، مشيرا إلى تطوير البنية التحتية وآليات جذب الاستثمار.

وأضاف أبو زيد، خلال كلمته في مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات، المنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أن البحر الأحمر بوابة لإفريقيا، حيث أكسبته ليكون ركيزة للنقل المستدام لجنوب إفريقيا وذلك ينعكس علو الدول المجاورة.

وأوضح وزير النقل السوداني، أن دولة السودان أصبح من الدول الحديثة للنقل البحري المستدام، مشيرا إلى أن النقل يمثل 70% من الدخل المادي في إفريقيا، موضحا أنه لابد من اتخاذ قرارات للنقل التكنولوجي والنقل المستدام ومراجعة مؤشرات الاداء للنقل البحري.

وتابع وزير النقل السوداني، أنه يتطلع لتبادل السياسات الداعمة للنقل المستدام والاستخدام الأمثل للنقل البحري ووضع خريطة طريق وتطوير آليات وسبل الاستثمار والشحن وتكنولوجية الاتصال البحري وتطوير التبادل التجاري بين دول إفريقيا من خلال مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات.