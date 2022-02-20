شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الجلالة: برامج استراتيجية لخدمة منظومة لوجيستيات البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منى مراد، أمين عام مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحرى واللوجيتسيات، إن المؤتمر يأتي دوره لتعزيز فرص الشراكة بين دول البحر الأحمر، متابعة أن شراكتنا مع جامعة الجلالة صاحبة الفكرة، وهي التي بدأت في منطقة البحر الأحمر بمحافظة السويس، وربما سأترك الحديث عنها لمتحدثها ونائب مجلس الأمناء عما قدمته الجامع".

وتابعت الدكتورة منى مراد خلال كلمة لها بمؤتمر البحر الأحمر للنقل البحرى واللوجيتسيات المنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ويقام تحت رعاية وزارة النقل والتعليم العالى : "في هذا المؤتمر نبحث عددا من المحاور الهامة مثل فرص الاستثمار والشراكة والنمو في منطقة البحر الأحمر".

وأكدت: "نتمنى أن يكون المؤتمر صديقا جديدا ويدعم فرص التكامل والشراكة المستمرة في هذا الصدد".

ومن جانبه، قال الدكتور عادل العدوى نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، أن المؤتمر مهم استراتيجياً، موضحا أن جامعة الجلالة حاضنة اعمال فى المجال البحرى خلال الفترة المقبلة ، ونسعى إلى إلى تفعيل الرباط الوثيق فى التجارة والصناعة بين دول البحر الاحمر .

وأضاف الدكتور عادل عدوى فى كلمة له بالمؤتمر المنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أن جامعة الجلالة تسعى إلى تفعيل الصناعة من خلال برامج دراسة فى مجالات بينية متعددة فى العلوم الإدارية وبرامج الذكاء الاصطناعى ونظام المعلومات الجغرافية وبرامج تطوير نظم الميكنة والمجالات الهندسية المختلفة، بالإضافة إلى برامج العمل على دراسات وبرامج استراتيجية لخدمة منظومة لوجيستيات البحر الاحمر .

وسوف تتناول فعاليات المؤتمر في اليوم الأول، العديد من الموضوعات الهامة، منها: تطوير صناعة النقل البحري في البحر الأحمر، واستراتيجية تطوير النقل البحري المصري لتعظيم حجم التبادل التجاري المنقول بحريًا، ودور قناة السويس في دعم حركة تدفق السفن على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن دور المنطقة الاقتصادية في دعم الميزة التنافسية للموانئ البحرية بالبحر الأحمر والأنشطة اللوجستية، واستقرار التبادل التجاري في البحر الأحمر كما سيتم استعراض تطوير البنية التحتية واللوجستية ورؤية الموانئ؛ لتعزيز التبادل التجاري، وفرص الاستثمار وآليات التمويل والتأمين البحري في البحر الأحمر، وكذا آليات جذب الاستثمار في المناطق الاقتصادية، وتنمية النقل البحري والتأمين البحري، وإعادة التأمين في دعم تطوير النقل البحري ودعم تمويل الصادرات.