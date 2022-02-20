شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل الأردنى: مشروعات البحر الأحمر تهم العالم وندرس ربط العقبة بخط سكة حديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس وجيه عزايزة وزير النقل الأردنى، إنه عندما نأتى إلى مصر فنحن نقول حضارة وتاريخ ونقول عروبة واليوم نقول نهضة ومستقبل وكل الشكر لمن يبنى فى مصر ويعمل فى مصر لأن فيها رفعة العربة وقدوتهم.

وأضاف المهندس وجيه عزايزة ، فى كلمه له بمؤتمر البحر الأحمر للنقل البحرى واللوجيتسيات ، المنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ، تحت رعاية وزارتى التعليم العالى والنقل : "أتشرف بالمشاركة فى مؤتمر البحر الأحمر الذى هو شريان العالم والمطل كل موانئ العرب والذى يعنى تكامل العرب عبر التاريخ ولذلك ننظر لأهمية البحر بأنه داعم لاستراتيجية العمل العربى المشترك، ورغم أن منطقة عقبة تأتى فى نهاية البحر الاحمر وتكون نقطة البداية الوصول بأوروبا وما بعد أوروبا وحاليا ننظر فى وزارة النقل لربط العقبة بخط سكة حديد يمتد إلى عمان ثم خط إقليم لما له من أهمية كبرى فى مجال النقل واللوجستيات وما تم بالعقبة أن هناك 12 ميناء برى و2 مليون كيلو متر مربع".

وتابع ، أنه بالنظر إلى العقبة وخط السكة الحديد لتحقيق التكامل العربى ويجب أن ننظر إلى العالم ما بعد كورونا بطريقة مختلفة لما بعد كوورنا وقد أثبتت الجائحة أهمية النقل ليس كشريان العالم بل هو مصدر رئيس للتزود واستمرار الحياة وبالتالى للنظر مشروعات البحر الاحمر تهم العالم أجمع وهذا الموضوع يعزز دور اللوجيستيات ويتطلب سهولة الخدمة والأمان .

وأردف وزير النقل الأردنى ، علينا واجب تجاه البحر الاحمر وهى الحفاظ عليه وهذا الموضوع فى العلاقة البينية لدى الدول العربية لدينا تجربة سابقة فيه من 35 عاما وهو الجسر العربى ، وهذا التكاملية هى نظرتنا إلى المستقبل ولذلك عندما نتحدث عن ضرورة إيجاد مشروعات مشتركة أهمية كبيرة ويجب التركيز عليها وهذا العمل محل تطلع قيادتنا فى دولنا لأهمية تعزيز العمل العربى المشترك لما فيه خير ورفعة هذه الأمة .