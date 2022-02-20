شكرا لقرائتكم خبر عن بعد القبض على طبيب "الكركمين".. تحذير عاجل من نقابة الأطباء للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت نقابة أطباء مصر نبأ إلقاء القبض على "أحمد أبو النصر" والذي قام على مدار سنوات عديدة بتقديم النصائح والمعلومات الطبية والترويج لبيع وصفات علاجية للمواطنين عبر الفضائيات ومواقع التواصل الإجتماعي، مدعيًا أن تلك الوصفات العلاجية-ومنها ما أطلق عليه المتهم اسم "الكركمين"-مرخصة من وزارة الصحة، وذلك على خلاف الحقيقة، ما تسبب بالإضرار بصحة المواطنيَّن وكان مدعاة لتساؤلات وشكاوى نقابة الأطباء والمهتمين بالشأن الصحي.

وإذ تتوجه نقابة أطباء مصر بالشكر للأجهزة الأمنية المصرية على الاستجابة لشكاوى الوسط الطبي والمواطنيَّن وقيامها بإلقاء القبض على المتهم، فإنها تنوه أن المدعو "أحمد أبو النصر" ليس طبيبًا وغير مدون اسمه بسجلات نقابة الأطباء وغير مرخص له بمزاولة مهنة الطب.

وانطلاقًا من حرص نقابة أطباء مصر على صحة المواطن المصري ومهنة الطب في مصر، فتتوجه النقابة بعدة رسائل تحذير وتنبيه على ذات القدر من الأهمية، لكل من المواطنين ووسائل الإعلام والأطباء، فتخاطب نقابة الأطباء المواطن المصري بالتأكد من هوية ومهنة مقدم المعلومات والنصائح الطبية، وعدم الانصياع لأية نصائح طبية أو وصفات علاجية إلا من الطبيب المتخصص، وكذلك تؤكد نقابة الأطباء على المواطن المصري بعدم شراء أية أدوية إلا من خلال الصيدليات المرخص لها بيع الأدوية.

وتطالب نقابة أطباء مصر وسائل الإعلام المختلفة بالالتزام بالقانون وميثاق الشرف الإعلامي، وعدم إتاحة منابرها لعرض الخدمات الصحية والمعلومات الطبية إلا للمتخصصين وبعد الاستعلام من النقابات المهنية المعنية.

كما تخاطب نقابة أطباء مصر أعضاءها الأطباء بالالتزام بلائحة أداب مهنة الطب، وفيها "عند مخاطبة الجمهور في الموضوعات الطبية عبر وسائل الإعلام، يلتزم الطبيب بعدم ذكر مكان عمله وطرق الاتصال به والإشادة بخبراته أو إنجازاته العلمية ويكتفي بذكر صفته المهنية ومجال تخصصه، وعدم ذكر الآراء العلمية غير المؤكدة أو غير المقطوع بصحتها أو تناول الموضوعات المختلفة عليها"، كما تنوه نقابة أطباء مصر أن لائحة آداب مهنة الطب تحظر على الطبيب استعمال اسمه في ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج أو لأي أغراض تجارية على أي صورة من الصور، كما تحظر لائحة آداب المهنة على الطبيب بيع أي أدوية أو وصفات أو أجهزة أو مستلزمات طبية في عيادته أو أثناء ممارسته للمهنة بغرض الإتجار، وكذلك تحظر لائحة آداب مهنة الطب على الطبيب القيام بإجراء استشارات طبية في محال تجارية أو ملحقاتها مما هو معد لبيع الأدوية أو الأجهزة أو التجهيزات الطبية سواء كان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة.

وفي ذات السياق، تثمن نقابة أطباء مصر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 302 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة عليا لمنح ترخيص الإعلان عن أي منتج صحي أو خدمات صحية، وهو القرار المتمم لقانون 206 لسنة2017 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، هذا القانون الذي طالبت نقابة أطباء مصر تكرارً بتفعيله، و تترقب نقابة الأطباء سرعة تطبيق هذا القانون.