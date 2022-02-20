شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يبدأ اليوم تنفيذ التعليمات الجديدة للسفر إلى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، العمل بالتعليمات الجديدة لقبول المسافرين إلى دولة الكويت، وذلك وفقاً للتعليمات الصحية الجديدة للسلطات الصحية هناك لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتضمنت التعليمات الواردة من السلطات الصحية في الكويت عدة بنود وهي :

أولآ: بالنسبة للمغادرة من دولة الكويت، فيسمح لجميع الركاب المغادرة دون أي اشتراطات صحية متعلقة بفيروس كرونا على أن يتم استيفاء الشروط الصحية الخاصة في دخول الدوله المغادر لها.

وفيما يخص القادمين إلى دولة الكويت، فيجب على جميع القادمين إلى دولة الكويت تقديم شهادة فحص (PCR) سلبية، صالحة قبل موعد السفر ب 72 ساعة تثبت عدم إصابته بفيروس كورونا، ذلك فقط لغير المحصنين والذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة لدى دولة الكويت، وكذلك الذين من لم يكملوا تلقي الجرعات المطلوبة ويستثنى من ذلك الأطفال من هم دون سن الـ16 سنة.

وتضمنت التعليمات، أنه في حالة تم تلقي جرعتين ولم يمض 9 شهور علي الجرعة الثانية مسموح السفر بدون تحليل فحص كورونا pcr إلى دولى الكويت، وفي حالة تلقي المسافر جرعتين ومر أكثر من 9 شهور علي الجرعة الثانية سيتم عمل فحص pcr عند الوصول لدولة الكويت، وفي حالة تلقي المسافر لجرعة واحدة يجب تقديم فحص pcr بنتيجة سلبي قبل السفر الي دولة الكويت، علي أن تكون الجرعة التعزيزيه الثالثة إجبارية في حالة مر على الجرعة الثانية أكثر من 9 شهور.

وفقا للضوابط، أنه يتم إثبات التحصين عند القدوم إلى البلاد عن طريق تطبيق مناعة أو هويتى للمحصنين داخل الكويت، اما فيما يخص المحصنون من خارج دولة الكويت، فيتم إثبات التحصين عن طريق إبراز شهادة التطعيم المتضمنة: الإسم مطابق لجواز السفر، ونوع اللقاح الذي تم التطعيم به، وتاريخ اخذ الجرعات، واسم جهة التطعيم، ورمز QR قابل للقراءة إلكترونياً وفي حالة عدم وجود رمز QR يتم تحميل شهادة التطعيم من خلال رابط موقع وزارة الصحة للاعتماد.